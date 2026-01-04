شاهد بالفيديو.. ناشط الدعم السريع “شيخ بدران”: (حميدتي تخرج من الجامعة الإلهية الرحمانية..نسبي ينتهي عند النبي وجدي شارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بعدد ألف مقاتل)

عاد ناشط الدعم السريع, “شيخ بدران”, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات جديدة, قوبلت بسخرية واسعة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حل “بدران”, ضيفاً في بث مباشر للناشط “الشكري”, على تطبيق “تيك توك” الشهير. ناشط الدعم السريع, رد على الأسئلة الساخنة التي طرحها عليه الناشطين “أبو رهف”, و “النجومي”, ومنها المستوى التعليمي لقائده حميدتي. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رد “بدران”, قائلاً: (القائد محمد حمدان دقلو, تخرج من الجامعة الإلهية الرحمانية). وواصل شيخ بدران, إثارة الجدل بزعمه أن جده هو العباس بن مرداس السلمي, وشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة, بعدد ألف مقاتل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

