شاهد بالفيديو.. عريس سوداني وعروسه يشعلان حفل زفافهما بوصلة رقص ملفتة على أنغام علي الشيخ

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعل عريس سوداني, وعروسه, حفل زفافهما بوصلة رقصة ملفتة وجميلة تفاعل معها الحاضرون. ووفقاً لما أظهر الفيديو فإن العرسان رقصا على أنغام مطرب حفل زفافهما الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, الفنان علي الشيخ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

