ما سبب تواجد “FBI” في مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية؟

يتواجد وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “FBI” في المغرب منذ نهاية الأسبوع الماضي، لمتابعة الإجراءات الأمنية التي اتخذها منظمو كأس أمم إفريقيا 2025.

سيركز العملاء الأميركيون بشكل خاص اليوم الثلاثاء على طريقة إدارة وتسيير مباراة ثمن النهائي بين الجزائر والكونغو الديمقراطية، على ملعب مولاي الحسن.

وفقاً لوسائل إعلام مغربية، فقد سافر وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المغرب لمتابعة تعامل السلطات المغربية مع المباريات.

وصل عملاء فيدراليون أميركيون، بقيادة دوغلاس أولسون، مدير العمليات في قسم خدمات الاستجابة الميدانية، وكيفن كوالسكي، نائب مدير مجموعة الاستجابة للطوارئ، يوم الأحد الماضي، وتمكنوا من معاينة الإجراءات الأمنية المطبقة خلال مباراة المغرب وتنزانيا.

شملت هذه الإجراءات نشر الوحدات الميدانية، ومستويات الفحص والمراقبة، واستخدام أنظمة المراقبة بالفيديو عالية الدقة، واستخدام الطائرات المسيّرة.

هدف هذه الزيارة هو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل تنظيم كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيتم تطبيق نفس نوع التعاون الأمني ​​الدولي هناك وفقاً لما يقتضيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمثل هذا النوع من الأحداث.

ومن المقرر أن يستمر التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في هذا الموضوع في السنوات المقبلة حتى كأس العالم 2030، الذي سيقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

الشرق