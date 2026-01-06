حقيقة سجن أبو ذر الكودة في مصر

قضت محكمة مصرية بسجن التربوي السوداني أبو ذر الكودة وثلاثة من معاونيه لمدة ثلاث سنوات لإدانتهم بالاحتيال على طلاب سودانيين في الجيزة وأصدرت محكمة جنح العمرانية حكمها بإلزام كل متهم بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاستئناف بالإضافة إلى إقرار تعويض مدني للضحايا.

و أدانت المحكمة الكودة وشركاءه سماح، إيهاب، مهدي بإدارة مركز تعليمي غير مرخص تحت اسم المستقبل وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أوهموا أكثر من 165 أسرة سودانية بقدرتهم على استصدار أرقام جلوس رسمية لطلاب الثانوية العامة للشهادة المصرية رغم عدم امتلاك الطلاب لإقامات سارية وهو ما يخالف اللوائح السيادية المصرية.

و تقاضت إدارة المركز مبالغ مالية طائلة حيث حددت رسوم الدراسة بـ 30 ألف جنيه مصري للطالب تضاف إليها رسوم تسجيل بقيمة 2000 جنيه ورسوم إدارية أخرى ليتجاوز إجمالي المبالغ المتحصلة ملايين الجنيهات.

و يأتي هذا الحكم ليعصف بالرواية الدفاعية التي تمسك بها الكودة إعلاميا حين صرح لموقع سودان هورايزون بأن المركز لا يتبعه إداريا و أن القائمين عليه موظفون سابقون انشقوا عنه وذلك في وقت تشن فيه السلطات المصرية حملات لغلق الكيانات التعليمية غير المقننة التي انتشرت عقب اندلاع الحرب في السودان.

سودافاكس