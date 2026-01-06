والي الخرطوم يؤكد أن قضايا وحقوق المعلمين تأتي على رأس الأولويات

بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم برئاسة دكتور محمد احمد مساعد قضايا واستحقاقات المعلمين والتي تتمثل في متأخرات مرتب 14 شهر ومشكلات التأمين الصحي والترقيات وحقوق المعاشيين.

والي الخرطوم أكد بأن حقوق المعلمين تأتي على رأس الأولويات واثني كثيرا على مساهماتهم في قيادة مسيرة التعليم في ظل الظروف التي فرضتها الحرب والمبادرات وقيام الامتحانات .

ووعد ببشريات عديدة خلال 2026 أهمها الشروع فورا في انفاذ الترقيات ومراجعة متأخرات العاملين والتأمين الصحي والمعاشيين وترقية الخدمات، كما وعد بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية بالايفاء بأي معينات مطلوبة خلال العام.

سونا

