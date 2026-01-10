الصحة العالمية تحذّر: السودان يواجه «أسوأ أزمة إنسانية» في القرن

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة، من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في السودان، مشيرًا إلى أن ألف يوم من الصراع دمّرت قدرة البلاد على تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

وقال تيدروس في تدوينة على صفحته الرسمية بـ«إكس» إن الحرب خلّفت آثارًا كارثية على السكان، بما في ذلك فظائع موثقة وهجمات متكررة على المرافق الصحية. وأوضح أن المنظمة وثّقت منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023 نحو 201 هجوم على الرعاية الصحية، أسفرت عن مقتل حوالي 1900 شخص وإصابة 490 آخرين، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأشار المدير العام إلى أن 65% فقط من المرافق الصحية تعمل جزئيًا، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع أعداد الكوادر الصحية، ما يفاقم من مأساة المدنيين.

وحذّر تيدروس من أن استمرار هذا الوضع حتى عام 2026 «غير مقبول»، داعيًا إلى تأمين وصول آمن وغير مقيد للمساعدات الإنسانية والرعاية الصحية لجميع المناطق المتضررة.

واختتم نداءه بمناشدة جميع أطراف النزاع التحرك بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وإحلال السلام، حفاظًا على أرواح المدنيين وضمان الحد الأدنى من الحق في العلاج.

