ما يحدث داخل مكاتب نيابة منطقة جبل أولياء بولاية الخرطوم يتطلب تدخلًا عاجلًا من النائب العام لمعالجة التعسف والعنت الذي يواجهه مواطن بسيط من منطقة السميح بولاية شمال كردفان ظل حبيس الإجراءات المعقدة بلا طائل.

■ المواطن المذكور تم القبض عليه في العاشر من نوفمبر من العام الماضي وهو قادم من منطقة السميح بصحبة تراكتور تمت إعادته إلى الخرطوم.

■ التراكتور المذكور ضمن مجموعة تراكتورات أرسلها من بريطانيا شاب من أبناء المنطقة. أهل المنطقة أكملوا إجراءات تخليص التراكتورات وتوزيعها قبل الحرب.

■ شهادة وارد تراكتور المواطن الذي تبهدله نيابة جبل أولياء استُبدلت بالخطأ مع شهادة أخرى من التراكتورات المتبقية.

النيابة الموقرة بجبل أولياء طلبت من المواطن المغلوب على أمره إحضار الشهادة الأصلية من الجمارك.

■ أحضر المواطن المسكين الشهادة الأصلية من الجمارك. وهنا بدأ فصل جديد من فصول المماطلة: كيف أحضرت هذه الشهادة؟! بل كيف استخرجتها أصلاً؟!

■ استوفى المواطن المسكين كل المطلوب من إدارة الجمارك ببورتسودان، وبعد كل هذا تتلذذ النيابة المختصة بجبل أولياء برفض إطلاق سراح تراكتور المواطن المغلوب على أمره.

■ أوفى أهل وأصدقاء المواطن المذكور بكل ما طلبته النيابة:

● شهادة بدل فاقد أصلية من الجمارك.

● وثائق المالك الأول والمشتري.

● عقد من المحامي يثبت ملكية المواطن المذكور للتراكتور.

● شهادة فاقد من النيابة بعد أداء المواطن المذكور لليمين.

● صورة من بوليصة الشحن.

■ أقارب وأهل المواطن من السميح والخرطوم وأم درمان والحاج يوسف عملوا كل ما طلبته النيابة لكي يتم إطلاق سراح التراكتور، لكن النيابة المختصة بجبل أولياء ترفض.

■ إلى النائب العام بجمهورية السودان، وإلى كل من يهمهم أمر العدالة بالسودان، هل هنالك كواليس أخرى خارج نصوص القانون؟!

■ نتابع معاً قضية التراكتور القادم من السميح، والمعتقل حالياً بقسم شرطة جبل أولياء.

■ إلي الفريق أول عبدالفتاح البرهان .. صاحب التراكتور المحبوس جندي متقاعد ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد