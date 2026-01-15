مدير عام قوات الشرطة يضع حجري الأساس لتشييد قسمي شرطة امبدة جنوب ، وسوق ليبيا

دفعا لمسيرة العمل الأمني والجنائي والخدمي للشرطة للمساهمة في تحقيق أهداف العملية الأمنية ومواصلة للجهود التي قامت بها قوات الشرطة في تطبيع الحياة المدنية وعودة المواطنين الي ولاية الخرطوم في هذا السياق وضع الفريق اول شرطة حقوقي / أمير عبد المنعم فضل مدير عام قوات الشرطة حجري الأساس لقسمي شرطة امبدة جنوب (قسم شرطة الإمام مالك) بعد ان تعرض لعملية تدمير ممنهج طال جميع بنياته التحتية علي يد الملشيا الإرهابية المتمردة إبان سيطرتها علي محلية امبدة ، وحجر الأساس لإنشاء قسم شرطة سوق ليبيا في مقره الجديد علي أن يكون قسم الشرطة السابق نقطة تأمين تشمل دائرة إختصاص السوق والمناطق المجاورة بحضور الأستاذ/ أبوالقاسم القاسم الطاهر المدير التنفيذي لمحلية امبدة ، واللواء شرطة / عصام الدين محجوب مدير شرطة ولاية الخرطوم المكلف واللواء شرطة / عثمان بحر الدين إدريس مدير شرطة محلية امبدة وأعيان ومواطني المنطقةوالإدارات الأهلية وإتحاد الغرف التجارية وإستمع مدير عام قوات الشرطة لتقرير متكامل من المهندسين الإستشارين ومدير شرطة الولاية المكلف عن المراحل الهندسية والإنشائية لهذه الأقسام الشرطية والتي سيتم تنفيذها بمواصفات معمارية حديثة تمثل إمتدادا لتطوير المنظومة الشرطية بالمحلية ووجه الفريق اول شرطة حقوقي / أمير بالإسراع في تشييد هذه المقرات علي وجه السرعة المطلوبة لتقدم خدماتها الأمنية والجنائية لمواطني المحلية والتي تغطي دائرة إختصاص مهمة واعدا بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتقديم الدعم المالي لإكمال هذه المنشآت الشرطية الحيوية والتي تمثل إضافة حقيقية لإسناد العملية الأمنية بالمحلية مجددا حرص رئاسة قوات الشرطة علي تنفيذ جميع الخطط والبرامج الأمنية التي تهدف لتحقيق الأمن والطمأنينة والإستقرار لمواطنى ولاية الخرطوم موكدا علي الدور الكبير للشرطة المجتمعية واللجان المجتمعية في تفعيل برامج الشراكات المجتمعية مع الشرطة تحقيقا لشعار الأمن مسئولية الجميع .

المدير التنفيذي لمحلية امبدة ثمن الجهود الكبيرة التي تضطلع بها رئاسة قوات الشرطة في دعم وإسناد الخطط الأمنية ودعم شرطة المحلية بجميع المعينات اللازمة التي تمكنها من آداء واجباتها الأمنية والجنائية والخدمية علي الوجه الأكمل معربا عن شكره وتقديره لزيارة مدير عام قوات الشرطة ووقوفه علي تشييد مقرات الأقسام الشرطية والتي تغطي دائرة جغرافية أمنية واسعة بالمحلية لها ثقلها السكاني والتجاري بالمنطقة مشيد بشرطة المحلية وجهودها الأمنية في تحقيق الأمن والإستقرار عبر الإنتشار الواسع للقوات وتنفيذ الخطط الأمنية عبر أعمال الدوريات والإرتكازات والأطواف الليلية بجانب تنفيذ العمليات الأمنية المشتركة وملاحقة معتادي الإجرام وإستراد منهوبات المواطنين عبر تنفيذ الأطواف الأمنية (الكردونات) .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة وقف علي الإنجاز الكبير الذي حققته مباحث قسم شرطة سوق ليبيا بضبطها لشبكة إجرامية متخصصة في تزوير جميع أنواع المستندات الرسمية يتألف عناصرها من (4) متهمين وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بالرقم (1820) تحت المادة (123) من القانون الجنائي مشيدا بالفريق الميداني الذي قام بتنفيذ المهمة بمهنية وإحترافية عالية ومنحهم ثناء المديرالعام لقوات الشرطة ودعما ماليا .

المكتب الصحفي للشرطة