شاهد بالفيديو.. الصحفي عطاف عبد الوهاب يكشف تفاصيل مرافقة “درمة” لرئيس الوزراء في زيارته للفنان النور الجيلاني: (مكتب كامل إدريس لم يدعو درمة لمرافقة الوفد وشخص متملق وعراف بالبيوت هو من دعاه)

كشف الصحفي السوداني, عطاف عبد الوهاب, أسرار دقيقة عن ظهور حفار القبور, عابدين درمة, مع رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس, في زيارته التي قام بها لمنزل الفنان الكبير النور الجيلاني.
وبحسب رصد ومرافقة محرر موقع النيلين, فقد أثار ظهور “درمة”, مع رئيس الوزراء ضجة إسفيرية واسعة صاحبتها تعليقات وتغريدات ساخرة.
عطاف, أكد في مقطع فيديو قام بتصويره أن مكتب البروف كامل إدريس, لم يدعو عابدين, لمرافقة الوفد, وأن الدعوة تلقاها عابدين من أحد الأشخاص المتملقين.
وذكر عبد الوهاب, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن هذا الشخص المتملق يسمي نفسه صحفي ويظهر في الكثير من المناسبات, ما سبب ضيق للصحفيين المرافقين.
وكشف الصحفي, المعروف عن استعانة مكتب كامل إدريس, بالشخص المتملق باعتباره عراف بمنازل الفنانين, وبعد إبلاغه أخبر صديقه والمتواجد معه في إحدى المبادرات عابدين درمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
