استقبال حافل للقائد البرهان بمقر وزارة الصحة الاتحادية

البرهان يتعهد بدعم كامل للصحة ومكافحة الأوبئة و يثني على جهود الجيش الابيض.

زار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح عبدالرحمن البرهان ظهر اليوم وزارة الصحة الاتحادية بمقرها في الخرطوم بشارع النيل، حيث أشاد بالعاملين في الوزارة وكل الكوادر الطبية، مثمناً دورهم الكبير في معركة الكرامة والتزامهم المستمر بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين رغم التحديات.

وأكد البرهان خلال الزيارة التزامه بتقديم الدعم الكامل لقطاع الصحة في السودان، خاصة في مجال مكافحة الأوبئة حيث قدم دعم لفريق الاسناد الاتحادي لمكافحة النواقل بعدد 15 عربة ( بوكسي) لعمليات الرش الميداني كما قدم دعم للوزارة و الكوادر الصحية واعد بتقديم الكثير في دعم المستشفيات و الخدمات التخصصية بالبلاد

من جانبه، عبّر وزير الصحة الاتحادي بروفسير هيثم محمد إبراهيم عن شكره للقائد العام رئيس مجلس السيادة على اهتمامه بالصحة في البلاد والدعم الكبير المقدم، مقدماً تقريراً شاملاً عن الأوضاع الصحية الراهنة في السودان.