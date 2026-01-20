إعادة تأهيل مستشفى التجاني الماحي ودعم خدماته النفسية

قام وزير الصحة الاتحادي، بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، بزيارة تفقدية إلى مستشفى التجاني الماحي للأمراض النفسية والعصبية اليوم ، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمستشفى جراء اعتداءات مليشيات الدعم السريع.

وتجول الوزير في العنابر والعيادات التي استأنفت العمل بطاقة تستقبل أكثر من 50 مريضاً يومياً، وذلك برفقة مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، الدكتور أحمد البشير.

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي يقدمه المستشفى في استقبال وعلاج المرضى من مختلف ولايات السودان، إضافة إلى مساهمته في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والصحية في مجال الصحة النفسية والعقلية، رغم الظروف الصعبة والنقص في الإمكانيات.

وأكد الوزير التزامه بمتابعة صيانة وتأهيل أقسام المستشفى بواسطة رجل البر والاحسان في قطر الاستاذ محمد زيادة.

كما شكر الوزير جهود زيادة الكبيرة في دعم عدة مشاريع في الصحة في عدد من الولايات.

من جهة اخري أعلن الوزير عن تخصيص دعم مالي شهري لدعم تسيير أعمال المستشفى و للكوادر الصحية بالمستشفي.

يأتي هذا العمل ضمن خطة لجنة تهيئة المرافق الصحية بولاية الخرطوم، التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى الولاية، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر.

من جانبها، ثمّنت المدير العام للمستشفى، الدكتورة مي محمد يوسف، استشاري الطب النفسي، الاستجابة السريعة للوزير وزيارته الميدانية للوقوف على التحديات.

وقدمت تنويراً شاملاً عن الوضع الراهن والخطة الموضوعة لعمليات التأهيل، داعية الجميع للمشاركة في إعمار المستشفى .

