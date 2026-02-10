القوات المسلحة رصد وتدمير عدد من المسيرات المعادية ومنظوماتها بدقة عالية

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، سعادة العميد الركن عاصم عوض عبدالوهاب: تمكنت وحداتنا من رصد وتدمير عدد من المسيرات المعادية ومنظوماتها بدقة عالية.. “نصر من الله وفتح قريب “.

10 فبراير 2026

في تطور خطير – القوات المسلحة صور لمنظومات دفاع جوي Fk2000 ومسيرات في دارفور وكردفان

القوات المسلحة منظومات دفاع جوي FK 2000 ومسيرات ch95 صينية الصنع دخلت إلى مناطق دارفور وكردفان. وذلك في تطور خطير ينتهك سيادة الدولة ويهدد أمنها وإستقرارها.

وإستغربت القوات المسلحة من وصول مثل هذه الأسلحة للمتمردين في مناطق دارفور وكردفان بإعتبارها أسلحة إستراتيجية تباع لدول بها جيوش نظامية حسب لوائح شراء السلاح الرسمي .

خبراء أجانب متواطئين مع مليشيا التمرد يقومون بتشغيل هذه الأنظمة المعقدة في دارفور وكردفان.

كيف وصلت هذه الأنظمة إلى أيدي المليشيا ودخولها لمناطق دارفور . في الوقت الذي يعلم فيه كل العالم أن هناك قرار من مجلس الامن يحظر دخول السلاح الي دارفور.

القوات المسلحة قامت بتدمير أكثر من 6 منظومات دفاع جوي FK2000 FB10 صينة الصنع وعشرات المسيرات الصينية من طراز FH95 و CH95.