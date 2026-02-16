عقار يؤكّد تقدير الحكومة للمواقف التركية الداعمة للسودان وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين

التقى نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إير، بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى السودان السفير فاتح يلدز.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة عن تقدير حكومة السودان للدور الكبير الذي تلعبه تركيا في تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشيراً إلى حرص السودان على تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع تركيا في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد السفير التركي في تصريح صحفي استعداد تركيا للعمل مع السلطات السودانية لدعم موقف السودان فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة أراضيه وسيادته، وضمان استقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

​وقال أنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على الجهود التي تبذلها تركيا لتعزيز العلاقات التركية السودانية والوصول بها إلى آفاق أرحب.

وأوضح السفير أن اللقاء تناول الدعم الإنساني الأخير الذي قدمته تركيا للسودان خاصة خلال الشهر الماضي والذي بلغ أربع سفن من المساعدات الإنسانية مؤكداً عزم بلاده على مواصلة هذا الدعم.

سونا