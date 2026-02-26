شاهد.. ما هي حقيقة الفيديو المتداول لزعيم المحاميد موسى هلال وسط حشد من جنوده رغم تأكيدات وصوله لأماكن سيطرة الجيش؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو قيل أنه حديث لزعيم قبيلة المحاميد الشيخ موسى هلال. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الشيخ وسط عدد كبير من جنوده وأنصاره, جاء ذلك بعد أيام من اقتحام مليشيا الدعم السريع لمنطقته “مستريحة” بشمال دارفور. وأكد ناشرو الفيديو أن “هلال”, قام بتجميع قواته من جديد والعودة لمستريحة, للرد على هجوم مليشيا الدعم السريع, بعد إنتهاكاتها للمدنيين بالمنطقة. ويشير محرر موقع النيلين, إلى الشيخ موسى هلال, وصل مناطق سيطرة الجيش, وأن الفيديو قديم وأعيد نشره وفقاً لما ذكر نشطاء قاموا بالتعليق على المقطع المتداول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

