جهاز المخابرات العامة يسير القطار الثاني للعودة الطوعية المجانية من مصر

قام جهاز المخابرات العامة اليوم بتسيير القطار الثاني من العودة الطوعية المجانية.

حيث تم تفويج اكثر من الف ومائتين مواطن عبر محطة رمسيس المتجهة إلى محطة السد العالي ومنها إلى ولاية الخرطوم عبر بصات مهيأة بما يوفر رحلات مريحة للعائدين إلى البلاد.

وكان في وداع رحلة العودة سعادة المستشار قريب الله عبد العزيز ممثلا لسعادة سفير السودان لدى مصر ورئيس الجالية السودانية بالقاهرة العمدة احمد ادريس وعضو مجلس الجالية وائل سنادة امين الامانة الرياضية وعدد من الإعلاميين وقادة المجتمع.

وأكد المستشار قريب الله اهمية العودة الطوعية، مؤكدا على دور جهاز المخابرات العامة في تسهيل رجوع السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم بما يحقق الاستقرار.

وأمن على أهمية بناء السودان بايدي ابنائه حاثا الشباب ان يضطلعوا بدورهم في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية من اجل اعادة البناء والاستقرار.

سونا