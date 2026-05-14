شاهد بالفيديو.. قال لي “انت الولد الجديد؟ وكلامه لم يعجبني”.. الغربال يكشف تفاصيل أول لقاء جمعه بالبرنس لحظة إنضمامه لكشوفات الهلال قبل 16 عام

كشف كابتن نادي الهلال السوداني, محمد عبد الرحمن, في لقاء سابق مع الكابتن حمودة بشير, كواليس اللحظات الأولى بعد انضمامه للفريق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللاعب الملقب بالغربال, كان قد انضم للهلال, لأول مرة في العام 2010, في الخانات السنية.

وقال محمد عبد الرحمن, أن أول من قام بدعمه كابتن الفريق وقتها البرنس هيثم مصطفى, الذي قام بدعمه وقدم له بعض التوجيها.

وأضاف الغربال, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, البرنس, قابلني لأول مرة في معسكر الفريق وقتها بالقاهرة, وقال لي: “انت الولد الجديد؟ “, مؤكداً أن هذه العبارة لم تعجبه في بداية الأمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)