حزمة موجهات حكومية لتعظيم عائدات الذهب

أصدر فريق العمل المختص بتنفيذ موجهات مجلس الوزراء بشأن مورد الذهب برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية حزمة موجهات لتعظيم عائدات تجارة وصادر الذهب، وضبط وتنظيم التعدين التقليدي، عقب إطلاعه على رؤية استراتيجية قدمها وزير المعادن نور الدائم طه لتنظيم وتقويم التعدين التقليدي والإحاطة بالمنتج من الذهب وتنظيم سوق التعدين في المواقع المختلفة.

وأصدر الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الموسع للفريق بالخرطوم اليوم عدد من الموجهات لتنظيم إنتاج وتجارة وصادر الذهب، شملت تعزيز التنسيق بين الوزارة وبنك السودان المركزي وجهات الإختصاص لتحديد أسعار شراء حكومية محفزة للمنتجين بأفضل من الأسعار العالمية، وتوفير التمويل الكافي والضمانات المطلوبة لعمليات الشراء، وتسريع إجازة تعديلات التشريعات القومية المنظمة لإنتاج وتسويق الذهب، وتنظيم الأسواق في سوق نموذجي مع ضرورة استمرار وزارة المعادن في الإحاطة بالإنتاج، وضبط أسواق المعدنين وضبط استيراد وتخزين واستخدام المواد الكيميائية اللازمة للتعدين بما يتسق وحماية صحة البيئة وصحة المعدنين.

وتم التأكيد على رهن تخزين الذهب بالحصول على مستند من وزارة المعادن ومنع بيع المخزون إلا بإشراف الوزارة، ومنع الصادر خارج القنوات الرسمية، وتشديد ضبط الإستيراد بالإجراءات المصرفية.

وتم التأكيد على تطبيق ضوابط تجارة الحدود وتقنينها بتشريعات وقرارات حكومية ملزمة، مع إحكام التنسيق مع الولايات المعنية لتنفيذ ذلك، وتم الاتفاق على الحسم في تنفيذ خطة مكافحة التهريب وضبط المعابر، وتوفير المعينات اللازمة لأجهزة المكافحة والقوى المشتركة.

