- 1/2
- 2/2
رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم بالتقرير الايجابي الذي اصدرته لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الامريكي والذى ادانت فيه الهجمات على المدنيين في السودان واعترفت بالابادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين في دارفور.
واكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مجددا استعدادها للعمل مع الكونغرس الامريكي والادارة الامريكية والشركاء الدوليين غير المتورطين في دعم المليشيا المتمردة لانهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع وتصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة (منظمة إرهابية) كخطوة أولى في تحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية.
نص البيان:
جمهورية السودان
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي
ترحب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتقرير الايجابي الذى اصدرته لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الامريكي والذي ادانت فيه الهجمات على المدنيين في السودان واعترفت بالابادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين في دارفور.
وترحب الوزارة بحرص اللجنة على تاكيدها على سيادة السودان ووحدة اراضيه وتشديدها على اهمية ان تلتزم الاطراف الخارجية بعدم تزويد المليشيا بالسلاح والتمويل والغطاء السياسي كشرط اساسي لايقاف الحرب في السودان.
تود وزارة الخارجية والتعاون الدولي ان تؤكد مجددا استعدادها للعمل مع الكونغرس الامريكي والادارة الامريكية والشركاء الدوليين غير المتورطين في دعم المليشيا المتمردة لانهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع وتصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة (منظمة إرهابية) كخطوة أولى في تحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية.
وتؤكد الوزارة أن تحقيق السلام والاستقرار وبناء سودان ديمقراطي مستقر هو الغاية التي تسعى إليها حكومة الأمل استناداً إلى المبادئ التي تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه.
صدر في يوم الخميس الموافق ١٤ مايو ، 2026م
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية ترحب باعتراف لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الامريكي بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها المليشيا المتمردة ضد المدنيين في دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.