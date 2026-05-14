الخارجية ترحب باعتراف لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الامريكي بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها المليشيا المتمردة ضد المدنيين في دارفور

نص البيان:

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

ترحب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتقرير الايجابي الذى اصدرته لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الامريكي والذي ادانت فيه الهجمات على المدنيين في السودان واعترفت بالابادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين في دارفور.

وترحب الوزارة بحرص اللجنة على تاكيدها على سيادة السودان ووحدة اراضيه وتشديدها على اهمية ان تلتزم الاطراف الخارجية بعدم تزويد المليشيا بالسلاح والتمويل والغطاء السياسي كشرط اساسي لايقاف الحرب في السودان.

تود وزارة الخارجية والتعاون الدولي ان تؤكد مجددا استعدادها للعمل مع الكونغرس الامريكي والادارة الامريكية والشركاء الدوليين غير المتورطين في دعم المليشيا المتمردة لانهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع وتصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة (منظمة إرهابية) كخطوة أولى في تحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية.

وتؤكد الوزارة أن تحقيق السلام والاستقرار وبناء سودان ديمقراطي مستقر هو الغاية التي تسعى إليها حكومة الأمل استناداً إلى المبادئ التي تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه.

صدر في يوم الخميس الموافق ١٤ مايو ، 2026م