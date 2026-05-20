ذكرت اسمه لأول مرة منذ بداية الأزمة.. الفنانة إيمان الشريف تعلن الحرب ضد “البرنس” وتتهمه بمحاولة هتك عرضها وشرفها

فجرت الفنانة, السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, مفاجأة كبيرة بخصوص أزمتها مع اليوتيوبر, ولاعب كرة القدم السابق محمد مصطفى الملقب بــ”البرنس”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت المطربة تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ذكرت فيها اسم “البرنس”, لأول مرة منذ بداية الأزمة.

وكتبت إيمان الشريف: (محمد مصطفى البرنس, انا عندي مايثبت ويؤكد المؤامره البدت منك ومشاركين فيها اقاربك وبعض اصدقاءك من اول يوم الاستمرت شهرين ونص والهدف منها “ايمان الشريف تاني الا تغني في بيتم” والهدف التاني “الوسط الفني والاصدقاء المقربون كلهم يقيفو ضدها” وساكته لحين انتهاء الاجراءات القانونية.

وأضافت: (شهرين ونص كل يوم بتتلمو في مكالمه بالتخطيط والمؤامرات وبتم تنفيذ الخطط المدروسه بخساسه عاليه الجوده لنهايتي وفجور وهتك عرض وسمعه وشرف وما زلت التزم الصمت.. تهديدات مباشره ( خشم الباب تاني ما بتصليهو ) ( نحرق حشاك في بتك ) ودا كلو من شخص دخل دار اهلي بحجة الخير).

وتابعت: (انت شخص واحد حولت عقدك ودخلت اشخاص ماعندها ذنب غير محبتي ليهم و اكبر من انها تخش في مسخرتك

دفعت مبالغ ماليه لي اشخاص كرست حياتها في شتم واختلاق الفتن).

وواصلت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (صفحات اتعملت لي اذاي بي منتهي الفجور واتهامي مباشر في تحريش اشخاص للانتقام منكم !!!!! وتكسير مجازيف كل من يقول كلمه حق في حقي).

وختمت المطربة, الشهيرة: (أبشرك _ مواصله بالقانون وان الله يمهل ولا يهمل لو بعد حين وربنا اقوي منكم وبعدها اي اثبات حق بنزل في صفحتي الشخصيه لاني اقوي من اني احرش زول اثبت لي بالنسبه لي المتهم الاول والاخير انت فقط).

