كشفت الصحفية, السودانية, المعروفة عائشة الماجدي, عن زيارة قامت بها لزميلتها رشان أوشي, بسجن النساء بمدينة بورتسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الماجدي, في تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عن كواليس الزيارة. وقالت: (زٌرت العزيزة الزميلة رشان أوشي في سجن بورتسودان وجدتها في كامل البهاء والقوة في وجود مجموعة من الزملاء الكِرام ربتّ على كتفها بأننا معها في كل الظروف وهي مهنة الصحافة والتعب وسداد فواتير المواقف …قريباً إلى باحة الحرية باذن الله وبتتحل باذن الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحفية عائشة الماجدي: (زٌرت العزيزة الزميلة رشان أوشي في سجن بورتسودان ووجدتها!!) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.