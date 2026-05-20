شاهد بالفيديو.. أشهر “دهابي” بالشمالية: (طالب من أبناء الفاشر كان سبب في الثروة الكبيرة التي أمتلكها بفضل دعوة صادقة منه)

كشف رجل الأعمال, السوداني, حسن عثمان الحسن, الذي يعمل في مجال التنقيب عن الذهب بالولاية الشمالية, عن سر الثروة الكبيرة التي يمتلكها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “الدهابي”, الشهير عن بدايات ثروته التي كونها من التنقيب عن الذهب بالشمالية.

وقال حسن عثمان, أنه في أحد الأيام كان يستعد للسفر لأماكن الذهب ليتفاجأ بطالب من أبناء مدينة الفاشر, يدرس بجامعة مروي, يطلب منه السفر معه للتنقيب.

وذكر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن الطالب كان يرغب في العمل لتوفير رسوم الدراسة, وبالفعل سمحت له بالسفر معنا وأخبرته أنني سأدفع له مصاريف الدراسة حتى لو لم يعثر على ذهب.

وأكد “الدهابي”, الشهير أن الطالب جمع ذهب يقدر وقتها سعره بــ 200 جنيه وهو مبلغ أقل من رسوم الجامعة, لكنني ساعدته ودفعت له الرسوم وقت له ما جمعته أتركه مصاريف لنفسك, ليدعو لي بسعة الرزق وكانت دعوته سبباً في رزقي الوفير.

