البرهان يتفقد محطة مياه المنارة

وجه رئيس مجلس السيادة، هيئة المياه بالبدء الفوري في عمليات الصيانة اللازمة وتوفير كافة المعينات لاستئناف ضخ المياه لمحطة المنارة، وكل محطات المياه في الولاية لإنهاء معاناة المواطنين.

إلى ذلك، قام سيادته بجولة ميدانية لتفقد أحوال المواطنين في أمبدة الحارة 17 (ج) و (ب)، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم في قطاعي المياه والكهرباء.

مؤكداً التزام الدولة الكامل بتسخير كافة الإمكانيات لتذليل العقبات وتوفير الخدمات الأساسية التي تمكّن المواطنين من العيش الكريم واستقرار الأوضاع في المنطقة وتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ديارهم.

​وقد قوبلت زيارة السيد رئيس مجلس السيادة بترحاب كبير من المواطنين، الذين ثمنوا حرصه على التواجد بينهم وتلمس قضاياهم عن قرب، مشيدين بالجهود المبذولة لإعادة إعمار ما دمرته المليشيا.