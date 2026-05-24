- 1/2
- 2/2
وجه رئيس مجلس السيادة، هيئة المياه بالبدء الفوري في عمليات الصيانة اللازمة وتوفير كافة المعينات لاستئناف ضخ المياه لمحطة المنارة، وكل محطات المياه في الولاية لإنهاء معاناة المواطنين.
إلى ذلك، قام سيادته بجولة ميدانية لتفقد أحوال المواطنين في أمبدة الحارة 17 (ج) و (ب)، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم في قطاعي المياه والكهرباء.
مؤكداً التزام الدولة الكامل بتسخير كافة الإمكانيات لتذليل العقبات وتوفير الخدمات الأساسية التي تمكّن المواطنين من العيش الكريم واستقرار الأوضاع في المنطقة وتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ديارهم.
وقد قوبلت زيارة السيد رئيس مجلس السيادة بترحاب كبير من المواطنين، الذين ثمنوا حرصه على التواجد بينهم وتلمس قضاياهم عن قرب، مشيدين بالجهود المبذولة لإعادة إعمار ما دمرته المليشيا.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يتفقد محطة مياه المنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.