ضبط جهاز تشويش طائرات مسيرة في بحري

نجحت شعبة مباحث شرطة محلية بحري في الايام الماضية بالتعاون مع الشرطة الأمنية في ضبط جهاز تشويش مخصص للطائرات بدون طيار وذلك في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار وإحباط الأنشطة التي تهدد سلامة المواطنين حيث تجري حالياً الترتيبات لاستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة فيما أكدت قيادة شرطة المحلية جاهزيتها التامة ويقظتها العالية لحماية أمن المواطن وممتلكاته.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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