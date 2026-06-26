تدابير تنفيذية لإخلاء العاصمة من كافة المظاهر العسكرية

اعتمدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، جملة من الآليات والتدابير التنفيذية الرامية إلى إنفاذ موجهات مجلس الأمن والدفاع الخاصة بإخلاء العاصمة من كافة المظاهر العسكرية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون بالولاية.

وشدّدت اللجنة على ضرورة وضع آلية مُحكمة لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات المشتركة بين لجنة أمن الولاية ولجان أمن المحليات الخاصة بتعزيز الحالة الأمنية ومحاربة الظواهر السالبة، وذلك من خلال رفع درجات التنسيق بين الأجهزة النظامية والأمنية وتكثيف الانتشار الأمني في المواقع الحيوية والأسواق والمرافق الخدمية، إلى جانب مُواصلة الحملات الأمنية الراتبة التي تستهدف مكافحة الجريمة والتصدي للمهددات الأمنية المختلفة.

واستعرض الاجتماع، التقرير الجنائي الدوري الخاص بولاية الخرطوم، حيث أشار التقرير إلى استقرار ملحوظ في الأحوال الجنائية وانخفاض معدل الجريمة.

وأشادت اللجنة بالنجاحات الكبيرة التي حقّقتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إطار حملاتها المستمرة لمحاربة شبكات الترويج والإتجار بالمخدرات، حيث تمكنت من ضبط (١٦٧٠) قندول حشيش و(٣٨٧٥) حبة مخدرة.

كما اطلعت اللجنة على تقرير أداء الخلية الأمنية والعمليات النوعية التي نفذتها خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن ضبط (٥٨) متهماً، من بينهم عناصر متعاونة مع المليشيا المتمردة.

وأشاد الاجتماع بجهود مباحث التموين، حيث تمكنت من ضبط (١٢) شاحنة كانت تعمل في تهريب المواد التنموية، كما أشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها دائرة أمن محلية أم درمان والتي أسفرت عن ضبط (٣) شاحنات أخرى.

السوداني