أظهرت بيانات، يوم الخميس، أن أول موجة حر في إسبانيا هذا الموسم أودت بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط.
وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة لتصل إلى 212 حالة ما بين الأحد الماضي حتى يوم الأربعاء، مرجعا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية.
وسجل الأربعاء أعلى حالات وفاة بلغت 95 حالة أي نصف الإجمالي الذي تم تسجيله خلال أربعة أيام.
وسجلت يوم الثلاثاء 66 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة، ويوم الاثنين 38 حالة، والأحد 13 حالة.
وتسجل إسبانيا الآلاف من حالات الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة سنويا.
وذكرت وزارة الصحة في مدريد أنه تم تسجيل 3832 حالة وفاة بسبب الحر في أنحاء البلاد ما بين 16 مايو و30 سبتمبر 2025.
وأفادت هيئة الارصاد بأن موجة الحر التي ضربت مناطق كبيرة بأوروبا منذ مطلع الأسبوع، انتهت في إسبانيا الخميس.
وأضافت الهيئة أن يومي الثلاثاء والأربعاء كانا من ضمن الأيام الأكثر حرارة في إسبانيا خلال هذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات عام 1950.
روسيا اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا.. موجة الحر تحصد أرواح أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.