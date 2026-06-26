إسبانيا.. موجة الحر تحصد أرواح أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام

اسبانيا

أظهرت بيانات، يوم الخميس، أن أول موجة حر في إسبانيا هذا الموسم أودت بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط.

وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة لتصل إلى 212 حالة ما بين الأحد الماضي حتى يوم الأربعاء، مرجعا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية.

وسجل الأربعاء أعلى حالات وفاة بلغت 95 حالة أي نصف الإجمالي الذي تم تسجيله خلال أربعة أيام.

وسجلت يوم الثلاثاء 66 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة، ويوم الاثنين 38 حالة، والأحد 13 حالة.

وتسجل إسبانيا الآلاف من حالات الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة سنويا.

وذكرت وزارة الصحة في مدريد أنه تم تسجيل 3832 حالة وفاة بسبب الحر في أنحاء البلاد ما بين 16 مايو و30 سبتمبر 2025.

وأفادت هيئة الارصاد بأن موجة الحر التي ضربت مناطق كبيرة بأوروبا منذ مطلع الأسبوع، انتهت في إسبانيا الخميس.

وأضافت الهيئة أن يومي الثلاثاء والأربعاء كانا من ضمن الأيام الأكثر حرارة في إسبانيا خلال هذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات عام 1950.

روسيا اليوم