والي الخرطوم يتابع ميدانياً تجهيزات مواقع مشاهدة مباريات كأس العالم

في إطار جهود حكومة ولاية الخرطوم التي تهدف لتوفير متنفسات ثقافية ورياضية للمواطنين وتعزيز أجواء التعافي الوطني وتمكن المواطنين من متابعة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية أكملت عدد من الأندية والمراكز الثقافية بالعاصمة الخرطوم استعداداتها الفنية والتنظيمية لاستقبال عشاق ومتابعي مباريات كأس العالم التي تنطلق فعالياتها اليوم وذلك عبر شاشات عرض من أجل تمكين الشباب ومحبي كرة القدم من مشاهدة المباريات في أجواء جماعية منظمة وآمنة.

حيث وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عصر اليوم يرافقه المدير العام الوزير المكلف بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين على آخر التجهيزات الخاصة بمواقع المشاهدة الجماعية وذلك خلال زيارة تفقدية لنادي شمبات أحد المواقع التي تم تجهيزها لاستضافة الجماهير خلال فترة البطولة.

وشملت الاستعدادات تجهيز عدد (١٠) أندية ومراكز للمشاهدة الجماعية تم دعمها بشاشات عرض ومعدات فنية متكاملة بتبرع كريم من رجل الأعمال السيد سعد بابكر في مبادرة وجدت إشادة واسعة من المهتمين بالشأن الرياضي والثقافي لما تمثله من مساهمة فاعلة في دعم الأنشطة المجتمعية وإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة الحدث الرياضي العالمي.

وأشاد والي الخرطوم بهذه المبادرة التي وصفها بأنها نموذج متميز للتكافل والتعاون لمجتمع ولاية الخرطوم مؤكداً أن الرياضة تسهم في توحيد الشعوب وتعزيز قيم التعايش والتواصل بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف الوالي أن حكومة ولاية الخرطوم تولي اهتماماً خاصاً بالأنشطة الثقافية والرياضية باعتبارها من الأدوات المهمة في تعزيز التماسك الاجتماعي وإعادة تنشيط الحياة العامة مشيراً إلى أن الأندية والمراكز الثقافية تظل مؤسسات مجتمعية فاعلة تؤدي أدواراً مهمة في استقطاب الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو البرامج والأنشطة الإيجابية.

كما ثمن الوالي مساهمة السيد سعد بابكر في توفير شاشات العرض وتجهيز مواقع المشاهدة معتبراً أن هذه المبادرة تجسد روح المسؤولية المجتمعية وتعكس حرص أبناء الولاية على دعم البرامج التي تخدم المواطنين وتسهم في تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية.

المدير العام الوزير المكلف لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين أشار إلى أن الأندية التي تم اختيارها تتمتع بمواقع مناسبة وقدرات تنظيمية تمكنها من استيعاب الأعداد المتوقعة من المشجعين.

وأضاف أن وزارتة تنظر إلى هذه الفعاليات باعتبارها مناسبة لتعزيز الحراك الثقافي والاجتماعي داخل الولاية كما تشكل قنوات للتواصل الاجتماعي والتلاقي بين المواطنين

من جانبهم عبر القائمون على الأندية والمراكز الثقافية وعدد من شباب شمبات عن تقديرهم للدعم الذي جهود حكومة الولاية لإنجاح مشروع المشاهدة الجماعية مؤكدين التزامهم التام موجهات لجان الأمن والإرشاد الخاصة لأندية المشاهدة وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن

إعلام ولاية الخرطوم