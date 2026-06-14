تمبور: الأولوية لحسم التمرد.. والحديث عن العملية السياسية الآن للاستهلاك السياسي

أكد والي ولاية وسط دارفور، مصطفى تمبور، أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في حسم التمرد واستعادة الأمن والاستقرار، معتبراً أن أي حديث عن عملية سياسية في هذه المرحلة لا يتجاوز كونه طرحاً للاستهلاك السياسي.
وقال تمبور، في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن “الأولوية الآن لحسم التمرد الإرهابي الذي لفظه الشعب السوداني”، مشدداً على أن التركيز يجب أن ينصب على إنهاء التمرد ومعالجة تداعياته قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية.
وأضاف أن إثارة ملف العملية السياسية في التوقيت الحالي لا يتسق مع أولويات المرحلة، مشيراً إلى أن البلاد تحتاج أولاً إلى استكمال جهود بسط الأمن والاستقرار وتهيئة الأوضاع بما يخدم مصالح المواطنين.
التيار
هبة علي
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