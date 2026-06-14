الخلية الأمنية المشتركة بشندي تضبط اكثر من 256 ألف حبة مخدرة

شهد قائد الفرقة الثالثة مشاة، اللواء الركن ياسر بلة حمد فضل الله، يرافقه عدد من قادة الالوية ورؤساء الشعب بالفرقة، بالاضافة لمدير شرطة محلية شندي اليوم ضبطية جديدة حققتها الخلية الأمنية المشتركة بمدينة شندي.

وتمكنت الخلية الأمنية من ضبط عربة “بوكس” بمنطقة العوتيب على متنها أربعة متهمين، كانت تقوم بتهريب 256,800 حبة من مخدر الميرفاكس، قادمة من الخرطوم ومتجهة إلى مدينة عطبرة، وذلك أثناء التفتيش بمنطقة العوتيب.

وأشاد اللواء الركن ياسر بلة بيقظة وكفاءة الخلية الأمنية المشتركة، مؤكداً أن الحرب لا تستهدف الأرواح والممتلكات فحسب، بل تستهدف كذلك عقول الشباب وتسعى إلى تدميرهم من خلال المخدرات.

وأوضح أن الكمية المضبوطة كانت كفيلة بإلحاق أضرار جسيمة بالشباب لو وصلت إلى وجهتها، مؤكداً أن كل من تسول له نفسه الإضرار بالشباب أو المساس بأمن واستقرار البلاد سيواجه جزاءً رادعاً، وأن الجهات المختصة لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار.

وفي ختام حديثه، قام قائد الفرقة الثالثة مشاة بتحفيز أفراد الفريق العامل بالخلية الأمنية المشتركة تقديراً لجهودهم، داعياً إلى تكثيف برامج التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على صحة الشباب ومستقبلهم.

سونا