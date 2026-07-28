الخرطوم .. ضوابط جديدة لعمل المقاهي ومحطات الوقود وعمل المواعين النيلية

أقرت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير جملة من القرارات والإجراءات الخاصة بضبط الأمن وفرض هيبة الدولة والتنظيم وإزالة المظاهر السالبة

وقررت اللجنة وضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي تشمل المتابعة الدورية لمعرفة مدى التزامها بالضوابط المحددة من قبل لجنة الأمن بجانب مراعاة الاشتراطات الإدارية والصحية اللازمة التي تخول ممارسة النشاط بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية.

كما وجهت بوضع مراقبة لمحطات الوقود من قبل الأجهزة النظامية والتشديد على الضوابط في صرف وتزويد المركبات بالوقود في إطار مكافحة تهريب المواد البترولية.

كما وجهت اللجنة بالتشديد علي قرار حظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الاحياء السكنية والزام أصحابها بعدم صيانة السيارات المتعرضة للحوادث الا بعد استخراج أذن وافادة من شرطة المرور.

كما شددت اللجنة على إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي المحدد بالساعة 11 ليلا بجانب اغلاق جميع المحلات التجارية والأسواق في ذات التوقيت.

إلى ذلك تقرر حظر عمل المواعين النيلية والقطع البحرية السياحية بعد الساعة السابعة مساء.

كما وجهت اللجنة بمواصلة تنفيذ الاطواق الأمنية بمناطق الهشاشة وبؤر الجريمة إضافة إلى تكثيف الاطواف الأمنية المتحركة وتدعيم الارتكازات الثابته بتشكيل من القوات النظامية بالمناطق الحاكمة والكباري والمعابر في إطار مكافحة الجريمة العابرة.

وعلى صعيد منفصل كشف التقرير الأمني والجنائي عن احراز القوات النظامية لعدد من الضبطيات أسفرت عن ضبط عربة تحمل كميات من الوقود بغرض التهريب بجانب رصد ومتابعة الخلايا النائمة التابعة لقوات التمرد حيث أسفرت حملات الاسبوع المنصرم عن ضبط خمسة متعاونين مع الدعم السريع كما تم الفصل في قضيتين منفصلتين بالحكم بالإعدام وقضية تم الفصل فيها بالحكم المؤبد.

سونا