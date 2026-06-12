في وارد الأخبار أن مجلس الوزراء الموقر أجاز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 والذي قدمه السيد وزير العدل الدكتور عبد الله درف.

■ من جهته أثنى حاكم إقليم دارفور مني أركوي مناوي على مجلس الوزراء لإجازته مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 بتماسك وإجماع بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون.

■ السؤال الذي يحتاج إلى إجابة عاجلة الآن: ما هي معالم ونقاط ومواد هذا القانون الخاص بالحكم الإقليمي لدارفور؟!

■ قال المارشال مناوي إن هذا القانون ظل حبيس الأدراج لسنوات حتى خرج الآن من ديب فريزر مجلس الوزراء إلى سطح الإجازة التي وصفها بالإجماع والتماسك ..

■ ما الذي سيضيفه القانون الذي تمت إجازته الآن لإنسان دارفور والذي ظل حبيسًا لتجربة إقليم لا يعرف عنها الشعب السوداني كله إلا اسم حاكم إقليم دارفور المارشال مناوي؟ أما القضايا الأخرى حول تجربة إقليم دارفور فغامضة غموض مشروع قانون الحكم الإقليمي لدارفور الذي تمت إجازته على عجل بتماسك وإجماع كما قال حاكم الإقليم مناوي.

■ سنعود للحديث بعد الحصول على وثيقة القانون الذي تمت إجازته.

■ ملاحظة للمعالجة.مما لاحظته أن أخبار اجتماعات مجلس الوزراء تصدر للإعلام تحت لافتة وتوقيع إعلام مكتب رئيس مجلس الوزراء. أين إدارة إعلام مجلس الوزراء؟ هنالك فرق شاسع بين إعلام مجلس الوزراء وإعلام مكتب رئيس الوزراء!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد