البرهان من الرتج: لا مكان للسلاح خارج الدولة.. والجيش باقٍ لحماية الاستقرار..

«كلكم سودانيون».. رسالة البرهان للبشاريين والرشايدة من الرتج.. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته لمنطقة الرتج بشرق السودان، أن القوات المسلحة ستواصل أداء دورها في حماية الأمن والاستقرار، مشدداً على أن تطبيق القانون مسؤولية حصرية للسلطات المختصة.

وأشاد البرهان بالتعايش التاريخي بين البشاريين والرشايدة، معتبراً أنه يمثل نموذجاً للوحدة والتماسك الاجتماعي في شرق السودان، وداعياً إلى تعزيز قيم التعايش واحترام سيادة الدولة.

كما أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إنهاء مظاهر حمل السلاح خارج المؤسسات الرسمية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ هيبة الدولة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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