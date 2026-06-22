أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء المؤشرات المقلقة التي تشير إلى احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة، في مدينة الأُبيِّض.
وقالت في بيان لها، إن قوات الدعم السريع تحشد قواتها حول المدينة، بطريقة تزيد بشكل كبير من مخاطر العنف ضد المدنيين، داعية الدعم السريع إلى وقف أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر، أو تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، أو تسهم في وقوع المزيد من الفظائع والمعاناة.
الحدث_السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تحذر من خطر فظائع جماعية وشيكة في الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.