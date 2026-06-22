أمريكا تحذر من خطر فظائع جماعية وشيكة في الأبيض

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء المؤشرات المقلقة التي تشير إلى احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة، في مدينة الأُبيِّض.

وقالت في بيان لها، إن قوات الدعم السريع تحشد قواتها حول المدينة، بطريقة تزيد بشكل كبير من مخاطر العنف ضد المدنيين، داعية الدعم السريع إلى وقف أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر، أو تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، أو تسهم في وقوع المزيد من الفظائع والمعاناة.

الحدث_السوداني