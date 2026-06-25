وزير الداخلية يؤكد ان القوات النظامية ستظل داعمة للحد من إنتشار المخدرات

اكد الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية أن البلاد تخوض معركة الكرامة التي تستهدف الشعب السودانى ، مشيداً باستمرار الانتصارات التى ظلت تحققها القوات المسلحة ضد المليشيا المتمردة ، جاء ذلك تشريفه اليوم الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات الذى نظمته الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع اللجنة القومية لمكافحة المخدرات تحت الشعار الوطنى( المخدرات حرب خفية فالنتحد جميعا) بحضور مولانا منير محمد الحسن نائب رئيس القضاء والاستاذ احمد عثمان حمزة والى ولاية الخرطوم والفريق شرطة حقوقى الطاهر على محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام وممثلى الاجهزة الرسمية التنفيذية والشعبية ، مشيرا إلى الضبطيات والانجازات النوعية التى تحققت بما فيها مصنع كبير للمخدرات بمنطقة الجيلي وكميات كبيرة جداً تم ضبطها كان تستخدمها المليشيا المتمردة داخل مقراتها قبل تحرير الخرطوم ، مؤكداً تقديم الدعم اللوجستى اللازم لقوات المكافحة حتى تضطلع بدورها كاملا فى منع ومكافحة المخدرات التى ظلت تستهدف عقول الشباب ، مضيفا ان اللجنة القومية لمكافحة المخدرات تضطلع بدور كبير فى مجال التوعية والمكافحة وستجد الدعم الجتمعى والمعنوي في كل المجالات لمحاربة هذه الآفة وان حكومة الأمل تولي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبرامجها اهتماماً خاصاً ، مبينا ان وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة لتوفير الميزانيات المطلوبة لمحاربة أفة المخدرات

والي ولاية الخرطوم اشاد بجهود شرطة ولاية الخرطوم في مكافحة المخدرات ، داعيا الى توحيد وتكاتف الجهود للحد من إنتشارها ، كاشفا إن مسؤولية المواجهة تبدأ من الأسرة كخط الدفاع الأول ، مؤكدا دعم الولاية للخطط الخاصة بمراكز علاج الادمان

نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة اوضح ان قضايا المخدرات تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية وهى مسؤولية مشتركة تبداء من الاسرة والمدرسة فضلا عن الدور المتعاظم لوسائل الاعلام فى توعية وتبصير المجتمع

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة ان الاحتفال شهد تنظيم معرض مصاحب لانواع المخدرات بجانب تكريم لكل من اسهم فى دعم الادارة وتوفير متطلبات الادارة.