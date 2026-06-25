حسين فهمى: رفضت طلب مبارك بتولى وزارة الثقافة.. وهذا سر اختلافى مع فاروق حسنى (فيديو)

كشف الفنان حسين فهمى، أنه رفض تولى منصب وزير الثقافة، حين طلب منه الرئيس حسنى مبارك، الأمر، كما تحدث الفنان عن اختلافه مع وزير الثقافة السابق فاروق حسنى.
وقال حسين فهمى، خلال لقائه فى برنامج «مقابلة خاصة»، مع رندة أبو العزم: «كانت علاقتى قوية بالوزير صفوت الشريف، وفاروق حسنى أيضًا، وكلاهما كانا أصدقائى المقربين، وفى وقت معين أنا قلت لفاروق حسنى، إنه لا يحب السينما».
«مبارك عرض عليّ وزارة الثقافة واعتذرت له».. الفنان المصرى حسين فهمى: اختلفت مع فاروق حسنى بسبب رؤيتى للسينما وقلت له «أنت لا تحب السينما وتحب أكثر الفن التشكيلي».. وصفوت الشريف كان من أكبر الداعمين لى خلال رئاستى لمهرجان القاهرة
وتابع الفنان: «ولكن الوزير ثروت عكاشة كان يحب السينما وكان مثقف وفنان، وحين كنت طالبًا، كان ثروت عكاشة هو الوزير، وكنت اخشى منه، ولكن فيما بعد أصبحنا أصدقاء، والرئيس حسنى مبارك كلمنى فى التليفون وطلب منى أكون وزير الثقافة، ولكنى رفضت».
وخلال اللقاء، تحدث الفنان حسين فهمى عن طبيعة علاقته بالرئيس المصرى الراحل محمد حسنى مبارك، مؤكدًا أنها كانت علاقة طيبة امتدت لسنوات، وهو ما جعله يرفض المشاركة فى التظاهرات التى طالبت برحيله خلال أحداث ثورة يناير 2011.
وقال حسين فهمى، إنه كان التقى بالرئيس الأسبق فى منزله قبل اندلاع الثورة بأيام، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن بالنسبة له أن يشارك فى المطالبة بعزله، انطلاقًا من قناعته الشخصية.
المصري اليوم
اسماء عثمان
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