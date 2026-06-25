تداول أوراق نقدية مطبوعة حديثاً بمناطق الدعم السريع

بدأ تداول جنيهات سودانية مطبوعة حديثًا في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وقالت وكالة رويترز إن السكان وصفوا الأوراق النقدية بأنها جديدة وغير مستخدمة، وتحمل تاريخ إصدار مايو/2022. وقال مصرفي في مدينة نيالا إن العملة طُبعت حديثًا. وبحسب رويترز فإن الأوراق النقدية تحمل توقيع حسين يحيى جنقول، محافظ بنك السودان المركزي الأسبق.

الجزيرة_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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