ليبيا تفرض قيوداً جديدة وتمنع دخول رعايا السودان عبر مطار بنينا

أصدرت إدارة مطار بنينا الدولي شرقي ليبيا توجيهات إلى الأجهزة الأمنية والجهات المختصة العاملة بالمطار، تقضي بمنع دخول رعايا السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى الأراضي الليبية عبر المطار، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.

وبحسب التوجيهات الرسمية، يستند الإجراء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2026 بشأن تنظيم دخول بعض الجنسيات إلى ليبيا، حيث طُلب من الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك جهاز المخابرات العامة وإدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، تطبيق القرار والعمل بموجبه فوراً.

واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم، إلى جانب العاملين في قطاعي التعليم والصحة والمهن الطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات الرسمية وعقود العمل المعتمدة من الجهات المختصة.

كما أوضحت التوجيهات أن إجراءات التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على إقامات سارية المفعول تظل من اختصاص وزارة الداخلية الليبية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ويأتي القرار في إطار ترتيبات أعلنت السلطات الليبية أنها تهدف إلى تنظيم إجراءات الدخول والإقامة لبعض الجنسيات عبر المنافذ الرسمية.

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