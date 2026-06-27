حروب الذاكرة.. تأثيرات “غير متوقعة” للصدمات النفسية على الجسد

هل يحتفظ الجسد بآثار الصدمة النفسية؟ سؤال يتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاشات اليومية لتفسير التداعيات النفسية والجسدية التي تتركها التجارب القاسية.

وشهدت تسعينيات القرن الماضي ما عُرف بـ”حروب الذاكرة”، وهو جدل علمي واسع حول إمكانية أن يطمر العقل الذكريات الصادمة بالكامل ثم يستعيدها لاحقا أثناء العلاج النفسي، وفق تقرير لموقع (The Conversation).

وتستند هذه الفكرة إلى نظريات التحليل النفسي التي تفترض أن “العقل يكبت التجارب المؤلمة لحماية صاحبه، بينما تظل هذه الذكريات تؤثر في صحته النفسية”.

ويرى الباحثون أن “الجسد نفسه يخزن تلك الذكريات، وأنها قد تظهر لاحقا في صورة أعراض جسدية”.

كيف تؤثر الصدمة على الجسم؟

لا يقتصر تأثير الصدمات النفسية على الدماغ أو الجهاز العصبي، إذ أظهرت دراسات عديدة أن التعرض المزمن للضغوط قد ينعكس على وظائف أعضاء مختلفة في الجسم.

ويؤكد الباحثون أن التعرض المستمر للضغوط يغير مستويات هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات النوم، والشعور الدائم بالخطر.

وأظهرت أبحاث نشرتها الجمعية الأميركية لعلم النفس (APA) أن استمرار ارتفاع هرمون الكورتيزول قد يضعف كفاءة الجهاز المناعي، ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الجهاز الهضمي، والسكري والسمنة.

كما كشفت مراجعة علمية نشرتها مجلة (Nature Reviews Immunology) أن الضغوط النفسية المزمنة قد تؤدي إلى حالة من الالتهاب المستمر منخفض الدرجة داخل الجسم، وهي حالة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل تصلب الشرايين، والسكري من النوع الثاني، وبعض الاضطرابات العصبية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الصدمات النفسية قد ترتبط أيضا بآلام مزمنة، صداع، مشاكل هضمية، إرهاق، وتغيرات في الجهاز المناعي حتى بعد مرور سنوات على الصدمة.

اضطراب ما بعد الصدمة؟

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) هو حالة صحية نفسية قد تنشأ بعد التعرض لحدث صادم أو مشاهدته، وتتمثل أبرز أعراضه في استرجاع الحدث بشكل متكرر، والكوابيس، والقلق الشديد، والأفكار المتطفلة التي يصعب السيطرة عليها.

وقد تبدأ الأعراض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من وقوع الصدمة، إلا أنها قد تتأخر أحيانا لسنوات.

ولا تقتصر أعراض الاضطراب على الجانب النفسي، بل تشمل أيضا تغيرات جسدية وسلوكية، مثل “نوبات الهلع، وصعوبة التنفس، وتسارع ضربات القلب”.

كما تشمل “التعرق، والارتجاف، والإرهاق المستمر، وفرط اليقظة، وسهولة الفزع، إلى جانب سرعة الاستثارة ونوبات الغضب أو السلوك العدواني، وقد يلجأ بعض المصابين إلى الإفراط في تناول الكحول أو الانخراط في سلوكيات خطرة”.

صدمات قاتلة؟

رغم أن الصدمة النفسية لا تؤدي إلى الوفاة بشكل مباشر، فإن الدراسات تشير إلى أنها قد تزيد من مخاطرها على المدى الطويل، حيث تزيد من خطر ارتفاع كبير في أمراض القلب والأوعية الدموية، السكتة الدماغية.

فقد أظهرت مراجعة علمية (Meta-analysis) شملت 24 دراسة أن الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة ترتبط بارتفاع خطر الوفاة من مختلف الأسباب بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بغير المصابين.

كما كشفت دراسات أخرى أن المصابين باضطراب ما بعد الصدمة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يصل خطر الوفاة القلبية في بعض الدراسات إلى ضعف المعدل المسجل لدى غير المصابين.

وتشير الأبحاث أيضا إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة يرتبط بزيادة ملحوظة في خطر الانتحار، كما ترتفع معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث، وتعاطي المخدرات والكحول، والأمراض المزمنة المرتبطة بالتوتر.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج تعكس التأثير البيولوجي والنفسي طويل الأمد للصدمة.

العربية نت