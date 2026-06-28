البرهان يؤكد أهمية الإدارة الأهلية في تقوية وتماسك النسيج الاجتماعي

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان أهمية الإدارة الأهلية في تقوية وتماسك النسيج الاجتماعي في البلاد. مشيدا بأدوارها المتعاظمة في معالجة الكثير من قضايا المجتمع.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم وفدين من قبيلتي الهدندوة والبني عامر برئاسة الناظر محمد أحمد الأمين ترك والناظر علي إبراهيم دقلل.

وقال الناظر ترك في تصريح صحفي إن اللقاء تطرق لمواقف القبيلتين الداعمة للقوات المسلحة في معركة الكرامة مبيناً أن ما يشاع في وسائط الإعلام عن خلافات بين القبيلتين عار من الصحة تماماً مؤكداً أن ما يربط بين القبيلتين أكبر من أن يفرقهما.

وأضاف الناظر ترك “لا يمكن أن نشغل الدولة في هذا التوقيت، الذي تخوض فيه معركة وجودية ضد التمرد، بقضايا إنصرافية” وقال أن ما يتم الترويج له من خلافات بين الهدندوة والبني عامر يستفيد منه العدو ويرفع به روحه المعنوية المنهارة مؤكدا إصطفاف كل أبناء شرق السودان في خندق واحد مع القوات المسلحة في معركة الكرامة.

من جانبه أكد الناظر علي دقلل ناظر البني عامر وقوف كل قبائل شرق السودان مع القوات المسلحة وهي تخوض معركتها ضد مليشيا التمرد مبيناً ان ما يجمع البني عامر والهدندوة هو وحدة المصير المشترك.

وأعرب دقلل عن تمنياته للقوات المسلحة بالانتصار على التمرد وتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني.

سونا