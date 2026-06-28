الإعيسر يقف على ترتيبات المرحلة الأخيرة لتأهيل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

قام وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، اليوم بزيارة لمباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بأم درمان، للوقوف على آخر الاستعدادات المتعلقة بالتجهيزات الفنية والمعمارية الداخلية والخارجية وتهيئة بيئة العمل للعاملين وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة التأهيل.

وكان في استقباله مدير قطاع التلفزيون، الأستاذ الوليد مصطفى، ومدير القناة القومية الأستاذ النور معني، إلى جانب مديري الإدارات العامة والمتخصصة، وعدد من كبار المسؤولين بالقطاعات الهندسية والفنية والبرامج.

وخلال الزيارة اطلع الوزير على سير أعمال تطوير ثلاثة استوديوهات جديدة وتجهيزها من الناحيتين الجمالية والهندسية، كما اطلع على خطة الانتقال إلى البث عالي الجودة (HD) في وقت أوشكت فيه أعمال الصيانة على الانتهاء.

وأكد التزام الوزارة بتقديم كل أوجه العون والمساندة لعودة التلفزيون القومي والإذاعة السودانية إلى العمل بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة، كما جدد دعمه الكامل للعاملين بما يمكنهم من أداء دورهم في مسيرة البناء والإعمار.

وهنأ الوزير العاملين في الهيئة على نجاح اليوم المفتوح الذي بثه التلفزيون القومي أمس من مدينة الأبيض، ضمن 12 ساعة برامجية تناولت مختلف مناحي الحياة، بما يعكس واقع الاستقرار في المدينة، وينفي ما تروّجه بعض الجهات من مزاعم وشائعات تبثها غرف تابعة لمليشيا الدعم السريع وداعميها حول الأوضاع فيها.

ويذكر أن وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة كانت قد فرغت، في 19 نوفمبر 2025، من تجهيز المركز الإقليمي الأول للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بولاية البحر الأحمر، كما وضع الإعيسر، برفقة والي ولاية نهر النيل، حجر الأساس للمركز الإقليمي الثاني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة عطبرة فى 30 يناير 2026 وذلك في إطار خطة الوزارة للانتشار الأفقي عبر مراكز ولائية حديثة تسهم في تطوير الخدمات الإعلامية في السودان، بما يحقق العدالة في تقديم الخدمة ورفع كفاءتها.

سونا