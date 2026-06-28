ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بالقضارف وانخفاض في الأسعار

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف امس السبت ارتفاعا ملموسا في وارد المحاصيل الزراعية وانخفاضا ملحوظا في اسعار الذرة بأنواعها المختلفة بجانب ارتفاع في محصولي الدخن وحب البطيخ التسالي.

وتفيد سونا القضارف ووفقا للبورصة بارتفاع الوارد من الذرة امس حيث بلغ (1503) جوال ذرة بجانب (1731) جوال سمسم وعدد (2352) جوال حب البطيخ التسالي و(222) جوال من الدخن.

هذا وقد شهدت كافة انواع الذرة انخفاضا في الأسعار عما كانت عليه الاسبوع الماضي حيث بلغ سعر اردب الفتريتة (295) الف، فيما بلغ سعر اردب الدبر (300) الف جنيه والعكر (295) الفا والمقد (290) الفا. وارتفاع في الدخن الى (485) الف جنيه، وودباكو (290) الف جنيه وحريراي (280) الف جنيه. فيما ارتفع قنطار السمسم (290) الف جنيه هذا وبلغ طن حب البطيخ (2.550.000) جنيه.

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