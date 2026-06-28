شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف امس السبت ارتفاعا ملموسا في وارد المحاصيل الزراعية وانخفاضا ملحوظا في اسعار الذرة بأنواعها المختلفة بجانب ارتفاع في محصولي الدخن وحب البطيخ التسالي.
وتفيد سونا القضارف ووفقا للبورصة بارتفاع الوارد من الذرة امس حيث بلغ (1503) جوال ذرة بجانب (1731) جوال سمسم وعدد (2352) جوال حب البطيخ التسالي و(222) جوال من الدخن.
هذا وقد شهدت كافة انواع الذرة انخفاضا في الأسعار عما كانت عليه الاسبوع الماضي حيث بلغ سعر اردب الفتريتة (295) الف، فيما بلغ سعر اردب الدبر (300) الف جنيه والعكر (295) الفا والمقد (290) الفا. وارتفاع في الدخن الى (485) الف جنيه، وودباكو (290) الف جنيه وحريراي (280) الف جنيه. فيما ارتفع قنطار السمسم (290) الف جنيه هذا وبلغ طن حب البطيخ (2.550.000) جنيه.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بالقضارف وانخفاض في الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.