تراجع مفاجئ في منسوب النيل يوقف محطة شمال بحري

كشفت متابعات التيار عن خروج محطة مياه شمال بحري عن الخدمة، إثر انخفاض ملحوظ في منسوب نهر النيل خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي انعكس مباشرة على عمليات سحب المياه وتشغيل المحطة.

وبحسب معلومات حصلت عليها التيار، تزامن تراجع المنسوب مع بدء عمليات التخزين في بحيرة خزان جبل أولياء، ما أثار تساؤلات حول مدى ارتباط الخطوتين وتأثيرهما على مناسيب النيل في الخرطوم.

غير أن خبيراً في شؤون السدود – فضّل حجب اسمه – استبعد أن يكون بدء التخزين وراء الانخفاض الذي شهدته مناسيب النيل، مرجعاً خروج المحطة عن الخدمة إلى عوامل فنية تتعلق بموقعها.

وأوضح الخبير أن محطة شمال بحري أُنشئت على الفرع الشرقي للنيل، وهو فرع ضحل نسبياً وأقل عمقاً من المجرى الرئيسي، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للتأثر بأي انخفاض في المناسيب، واصفاً اختيار موقع المحطة بأنه لم يكن موفقاً من الناحية الفنية.

وفي المقابل، تشير المؤشرات الهيدرولوجية إلى أن موسم الأمطار بدأ بالفعل في حوض النيل الأزرق داخل الأراضي الإثيوبية، وهو ما يُتوقع أن يقود خلال الفترة المقبلة إلى ارتفاع تدريجي في مناسيب النيل الأزرق، ومن ثم زيادة إيراد النيل الرئيسي،

بما قد يسهم في تحسين الإمداد المائي واستقرار تشغيل محطات المياه.

ويترقب المواطنون والجهات المختصة تطورات مناسيب النيل خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التأثيرات المباشرة على خدمات إمداد المياه بعدد من المناطق.

التيار