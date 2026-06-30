“رسالة حملت أكثر من معنى”.. رئيس وزراء هولندا يحتفي بالمغرب رغم وداع الطواحين

علق روب جيتن، رئيس الوزراء الهولندي، على تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب هولندا بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيري بالمكسيك ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل في الدقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، نجم ليفربول، قبل أن يرفض المنتخب المغربي الاستسلام، إذ تمكن عيسى ديوب من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني (90+1)، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، ثم تُحسم بركلات الترجيح التي ابتسمت لأسود الأطلس.

وعقب المباراة، نشر روب جيتن رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال فيها: “بعد مباراة مثيرة جمعت بين منتخب الطواحين وأسود الأطلس، انتهت رحلة هولندا في كأس العالم، للأسف. لقد كان مشهدًا رائعًا أن نرى كيف توحد الرياضة الناس، وكيف كسبت الجماهير الهولندية، بمختلف أطيافها، قلوب الجميع بمسيراتها الحاشدة”.

وزاد: “لقد كان مشهدًا رائعًا أن نرى كيف احتفلت الغالبية العظمى من أبناء الجالية المغربية الهولندية بانتصار منتخبها المستحق بروح إيجابية، وكيف تكاتف الزملاء والمنافسون على حد سواء لدعم كودي جاكبو خلال هذه الفترة العصيبة عاطفيًا عليه وعلى عائلته. شكرًا جزيلًا لمنتخب الطواحين، وكل التوفيق لأسود الأطلس في بقية مشوار البطولة ومباراتهم المقبلة أمام كندا”.

وبهذا الفوز، واصل المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع المنتخب الكندي في دور الـ16، بعدما حجز الأخير بطاقة التأهل إثر فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.

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