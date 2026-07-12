شرطة مباحث حلفا تفك طلاسم سرقة خلال (24 ) ساعة وتضبط متهمين ومسروقات فى ضبطيات مختلفة

حققت شعبة المباحث بمحلية حلفا انجازا امنيا لافتا بعد تمكنها من القبض على متهمين بجريمة سرقة خلال أقل من (24) ساعة وأظهرت العملية يقظة وكفاءة الأجهزة الشرطية فى مكافحة الجريمة

مدير شرطة محلية حلفا العقيد شرطة حسب الله محمد أبكر اكد (للمكتب الصحفى للشرطة) جاهزية الشرطة للتصدى للجريمة وملاحقة الجناة

مشيرا الى عملية رصد المجرمين ومن ثم القبض عليهم فى وقت وجيز وأوضح بأن شعبة المباحث تعاملت مع البلاغ بإحترافية ومهنية مكنتها من كشف الجناة في زمن قياس لم يتجاوز (24) ساعة وأشار الى أن سرعة ضبط المتهمين تعزز ثقة المواطنين في الأجهزة الشرطية بالمحلية كما أعرب عن شكره للمدير التنفيذي لمحلية حلفا ابوعبيدة ميرغنى لزيارته موقع الضبطية ووقوفه على الانجاز وتحفيزه للقوة

وحسب (المكتب الصحفى للشرطة) تعود بقالةبقالة بأحياء المدرنة لعملية سرقة قدرت قيمتها بحوالى (2،600)ج وعلى ضوء ذلك تم تشكيل تيم مختص تمكن بعد رصد ومراقبة المتهمين من القبض عليهم ودونت في مواجهتهم بلاغات تحت المادة (174)ق ج

وتم استرداد المسروقات

جدير بالذكر أن الشعبة نفذت حملة أمنية بحى المودة اسفرت عن ضبط (20) هاتفا محمولا من انواع مختلفة وجهاز حاسوب (لابتوب) كما تمكنت قوة الطوف الليلى من ضبط عربة شفروليه تبين بعد فحصهاوبعد الفحص أنها مسروقة من ولاية الخرطوم بجانب ضبط ثلاثة دراجات نارية مخالفة وتم فتح البلاغات القانونية اللازمة.