مجلس الأمن والدفاع يهنئ القوات المسلحة على الانتصارات التي تحققت في كافة محاور العمليات

عقد مجلس الأمن والدفاع اليوم اجتماعه الدوري برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة.

حيث هنأ المجلس في مستهل أعماله، القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة الأخرى والمقاومة الشعبية على الانتصارات التي تحققت في كافة جبهات القتال.

وتداول مجلس الأمن والدفاع باعتباره الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلام والمفاوضات ذات الصلة، تداول بعمق حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد. معرباً عن شكره وتقديره لدول الوساطة.

مؤكداً على موقفه الثابت من العملية السلمية. وقام المجلس بإعداد رد متوافق عليه.

وأكد المجلس أنه لاصحة للتسريبات وما تمت إثارته مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر.

ودعا مجلس الأمن والدفاع كافة الجهات بعدم تداول أي موضوعات تمس الأمن الوطني وتضر بأي عملية سلمية لاحقة.

وجدد انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني الصابر وتحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

وترحم المجلس على الشهداء وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الآمنة للأسرى والمفقودين.

سونا