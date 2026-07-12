المركزي يوقف مصرفيين وينهي خدمة آخرين لمخالفات تتعلّق بالنقد الأجنبي

اتخذ بنك السودان المركزي، عدداً من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق بعض المصارف، استناداً إلى نتائج أعمال التفتيش والرقابة التي رصدت مخالفات لأحكام اللوائح والمنشورات المنظمة لعمليات النقد الأجنبي.

وشملت الإجراءات إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعمليات الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين، تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للعمل المصرفي بالبلاد.

وأكدت إدارة الاتصال المؤسسي ببنك السودان المركزي في بيانٍ، اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إنفاذ السياسات الرامية إلى إحكام الرقابة على التعاملات بالنقد الأجنبي، ومنع أية ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار سوق الصرف أو الإخلال بكفاءة تخصيص موارد النقد الأجنبي، بما يسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف، وترسيخ الانضباط في سوق النقد الأجنبي، ودعم سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وحماية الاقتصاد الوطني.

وجدّد بنك السودان المركزي، التزامه بمواصلة أداء دوره الرقابي والإشرافي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أية مؤسسة خاضعة لإشرافه يثبت عدم التزامها بالقوانين أو اللوائح أو المنشورات المنظمة، بما يُعزِّز الالتزام ويُحافظ على الاستقرار النقدي والمالي.

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