رئـيـس مجلـس السـيـادة يبعث برقية تعزية لأمير دولة قطر في وفاة والده

البرهان و الشيخ تميم

بعث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تعزية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. والذي وافته المنية إثر علة لم تمهله طويلا.

ورئيس مجلس السيادة إذ ينعى الأمير الوالد، إنما ينعى للأمة العربية والإسلامية، رمزا من رموزها وقائدا من قادتها، الذين أسهموا في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. لقد عرف الراحل بإسهاماته الكبيرة في تعزيز عرى الأخوة والمحبة بين الدول العربية والإسلامية. فضلا عن أدواره العظيمة في مجالات العمل الإنساني والخيري.

ألا رحم الله الأمير الوالد وتغمده بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

سونا