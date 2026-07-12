الإعدام شنقاً لحميدتي وعبد الرحيم والقوني دقلو.. ومصادرة كافة ممتلكات الدعم السريع

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة حكماً، يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً بحق قائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي، و15 من أبرز منتسبي الميليشيا من ضمنهم عبد الرحيم والقوني دقلو.

وجاء هذا الحكم الغيابي الصادم بعد إدانة المجموعة بسلسلة من أخطر التهم الجنائية والدولية، وعلى رأسها التخطيط والتنفيذ لعملية اغتيال والي غرب دارفور الراحل، خميس أبكر، إلى جانب تورطهم المباشر في انتهاكات جسيمة ودموية تصنف كجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

كما أصدرت المحكمة قراراً فورياً بمصادرة جميع أموال وممتلكات ميليشيا الدعم السريع والشركات التابعة لها لصالح حكومة السودان، في محاولة لتجفيف منابع تمويل الميليشيا بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، وجهت المحكمة السلطات المختصة بمخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بشكل عاجل، لإصدار نشرات حمراء لملاحقة حميدتي وبقية المدانين الـ15 في جميع أنحاء العالم، والقبض عليهم وتسليمهم للسلطات السودانية لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

يُذكر أن قضية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر كانت قد أثارت صدمة وغضباً محلياً ودولياً واسعاً بعد تمثيل الجثث وبث مقاطع فيديو توثق الحادثة، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة كدليل دامغ يثبت تورط القيادة العليا للدعم السريع في هذه الفظائع.