ياسمين عز ترد على إشادة ياسين بونو بميسي في مباراته أمام مصر (فيديو)

علّقت الإعلامية ياسمين عز على تصريحات حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو، التي أشاد خلالها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، معتبرة أن توقيت هذه التصريحات لم يكن مناسبًا في ظل حالة الجدل التي صاحبت المباراة وخروج المنتخب المصري من البطولة.

وخلال تقديمها برنامجها، وجهت ياسمين عز رسالة مباشرة الى بونو، مستعيدة في الوقت نفسه خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا في الدور ربع النهائي، في تعليق غلب عليه الطابع الساخر.

وقالت: “عجبتك روح ميسي أمام منتخب مصر؟.. طب ومبابي؟ اللي دخل فيك جون وخلى الشبكة تزغرد.. ألم يعجبك إننا مشوفناش حارس فرنسا؟ معجبكش هدف عثمان ديمبيلي اللي أنت معرفتش تصدّه؟”.

ولم تكتفِ بذلك، بل وجهت رسالة الى بعض الجماهير العربية التي احتفلت بفوز فرنسا على المغرب، قائلة: “رسالة لكل مواليد برج إيفل وعشاق العطور الفرنسية اللي فرحوا أوي بفوز فرنسا على المغرب… منكوا لله أنتو والأرجنتين وعشاق ميسي ومجنونة مبابي والحكم الفرنسي ومارينا مراته وإنفانتينو وكل الشمتانين في مصر والمغرب”.

ماذا قال ياسين بونو عن ميسي بعد مباراة الأرجنتين ومصر؟

وكان ياسين بونو قد تحدث عقب خروج منتخب المغرب من كأس العالم أمام فرنسا، متطرقًا الى مواجهة مصر والأرجنتين، حيث أشاد بالمستوى الذي قدمه ليونيل ميسي خلال اللقاء.

ووصف بونو ميسي بأنه لاعب استثنائي، مؤكدًا أنه نجح في استعادة تركيزه سريعًا بعد إهدار ركلة جزاء، وقاد منتخب بلاده بخبرته وشخصيته داخل الملعب، مشيرًا الى أن مشاهدة لاعب بحجمه تمثل متعة لأي محب لكرة القدم.

وأضاف أن ميسي يقدم في المرحلة الحالية نسخة أكثر تحررًا داخل الملعب، بعدما حقق معظم الإنجازات الممكنة خلال مسيرته، داعيًا الجماهير الى الاستمتاع بما يقدمه أحد أعظم لاعبي اللعبة.

وجاءت تصريحات بونو بعد أيام من المباراة التي جمعت منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وهي المواجهة التي انتهت بخسارة “الفراعنة” بنتيجة 3-2، رغم الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المصري وتقدمه خلال اللقاء.

وأثارت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما اعترضت الجماهير المصرية وعدد من المحللين الرياضيين على بعض القرارات التي شهدها اللقاء، من بينها إلغاء هدف لمنتخب مصر، الى جانب قرارات أخرى رأى منتقدون أنها أثرت في مجريات المباراة، وهو ما جعل أي تصريحات تتعلق بالمواجهة محل نقاش واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأعاد تعليق ياسمين عز إشعال الجدل حول المباراة، في ظل استمرار التفاعل الجماهيري مع مشوار المنتخب المصري في البطولة، الذي حظي بإشادة واسعة رغم انتهاء رحلته عند دور الـ16، بعدما قدم واحدًا من أفضل عروضه أمام حامل لقب العالم.

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