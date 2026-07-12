ميسي يهدد الحكم : تحدث معي باحترام

ظهرت لقطات لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي وهو يتحدث بحدة تجاه حكم مباراة الفريق أمام سويسرا، البرتغالي جواو بينييرو رافعا سبابته نحو وجهه.

وكان ميسي يتحدث للحكم بحدة وحسبما أبانت “إي إس بي إن” فإن ميسي كان يقول للبرتغالي تحدث معي باحترام من فضلك لا تقلل من احترامي، أنا أتحدث معك باحترام.

وامتدت مباراة الفريقين إلى الأشواط الإضافية إذ سجل ماك أليستر هدف الأرجنتين بينما أحرز دان ندوي التعادل لمنتخب بلاده الذي يكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد النجم بريل إمبولو.

العربية نت

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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