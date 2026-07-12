تطورات مفاجئة بشأن مستقبل محمد صلاح بعد توديع كأس العالم

كشفت تقارير صحفية تطورات تخص مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 .

وأصبح محمد صلاح لاعبا حرا منذ رحيله عن ليفربول نهاية الموسم الماضي قبل عام من الموعد المحدد لنهاية عقده في ملعب “الأنفيلد”.

وانتظر اللاعب صاحب الـ34 عاما نهاية رحلة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 من أجل إعادة ترتيب أوراقه فيما يتعلق بوجهته القادمة.

ونجح محمد صلاح في قيادة منتخب مصر نحو تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الـ16 حيث تعرضوا لهزيمة مؤلمة على يد الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وذكرت شبكة “teamtalk” الإنجليزية أن محمد صلاح يأخذ وقته من أجل تقييم خطوته المقبلة بعد توديع كأس العالم، حيث إنه حصر خياراته بين الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي، رغم اهتمام بعض أندية أوروبا.

وأوضحت أنه بعد خروج مصر من كأس العالم،قام محمد صلاح ووكلائه بتكثيف المفاوضات حول وجهته القادمة.

وأشارت إلى أن الدوري السعودي لا يزال الخيار الأقوى بالنسبة لمحمد صلاح رغم عدم استبعاد إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي حيث لا يزال يمثل قوة جاذبية حقيقية.

وأكدت الشبكة حسب المصادر أن الموقع الجغرافي يلعب دورا رئيسيا في تفكير محمد صلاح بشأن مستقبله حيث هناك اعتقادا بأنه بفضل الأندية التي تتخذ من غرب المملكة العربية السعودية مقرا لها وذلك لقربه من موطنه ولكن كافة الخيارات مطروحة في الوقت نفسه.

ويمثل كل من الاتحاد والأهلي خيارين جذابين للغاية لمحمد صلاح وكلاهما في جدة خاصة أن مسافة البعد عن القاهرة لا تتخطى ساعتين بالطائرة.

وزعمت الشبكة نفسها أن هناك اتفاقا مبدئيا بين محمد صلاح ورابطة الدوري السعودي للمحترفين رغم أنه لم يحسم أمره بعد فيما يخص النادي الذي سينضم إليه.

وأكدت في الوقت نفسه أن الدوري السعودي ليس الخيار الجاد الوحيد أمام محمد صلاح حيث إنه يدرس بجدية كذلك مسألة انتقاله إلى الدوري الأمريكي حيث لا يزال نادي إنتر ميامي مهتمًا بضمه.

بخلاف ذلك استفسرت عدة أندية أوروبية عن إمكانية ضم محمد صلاح ولكن مع الإشارة إلى أن بقاءه في أوروبا يعد مستبعدًا بشكل متزايد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تنحصر وجهة محمد صلاح المقبلة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حيث يقدم الخياران مزايا مختلفة في تلك المرحلة من مسيرته الاحترافية.

واختتمت بأن محمد صلاح يتريث في الوقت الحالي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة في صفقة ستكون الأبرز ذلك الصيف.

روسيا اليوم